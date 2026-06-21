Ventas por el Día del Padre: cayeron 0,3% en 2026 y acumulan cuatro años consecutivos en baja

La caída de las ventas por el Día del Padre volvió a reflejar la debilidad del consumo en Argentina. Según un informe de CAME, las operaciones retrocedieron 0,3% interanual a precios constantes, pese a las promociones y facilidades de pago implementadas por la mayoría de los comercios.

La caída de las ventas por el Día del Padre volvió a reflejar la debilidad del consumo en Argentina. Según un informe de CAME, las operaciones retrocedieron 0,3% interanual a precios constantes, pese a las promociones y facilidades de pago implementadas por la mayoría de los comercios.

Las ventas por el Día del Padre registraron una baja del 0,3% respecto de 2025, de acuerdo con el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El dato marca el cuarto año consecutivo de retroceso para una de las fechas más importantes del calendario comercial y expone las dificultades que enfrenta el consumo masivo en el actual contexto económico.

Desde la entidad señalaron que más del 80% de los comercios lanzó promociones especiales para incentivar las compras, principalmente mediante cuotas con tarjetas de crédito y descuentos por pagos al contado. Sin embargo, destacaron que estas herramientas tuvieron un impacto limitado debido a la cautela de los consumidores, que priorizaron el cuidado del presupuesto familiar y se inclinaron por productos más económicos o en oferta.

El ticket promedio alcanzó los $78.986, cifra que mostró un fuerte incremento nominal frente a los $41.302 registrados en 2025. No obstante, el aumento del gasto por compra no logró traducirse en una mayor cantidad de operaciones. Para CAME, este comportamiento evidencia que las familias continúan restringiendo el consumo y concentrando sus decisiones de compra en artículos de menor valor.

En cuanto al desempeño por rubros, los mejores resultados se observaron en Librería e Indumentaria, ambos con un crecimiento del 2,1% interanual. También registraron avances Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (0,8%), y Calzado y marroquinería (0,4%). En contraste, las mayores caídas se dieron en Equipos periféricos, accesorios y celulares (-6,1%) y Cosméticos y perfumería (-3,8%). Con este resultado, la fecha comercial acumula bajas consecutivas desde 2023, cuando las ventas descendieron 1,2%, seguidas por caídas de 10,2% en 2024 y 1,7% en 2025.