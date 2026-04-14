El Gobierno Nacional prometió tramitar fondos para normalizar los servicios de transporte

Autoridades nacionales aseguraron que esta semana transferirán fondos a empresas de transporte del AMBA para saldar deudas y mejorar las frecuencias. Buscan regularizar el servicio tras días de complicaciones para los usuarios.

Autoridades nacionales aseguraron que esta semana transferirán fondos a empresas de transporte del AMBA para saldar deudas y mejorar las frecuencias. Buscan regularizar el servicio tras días de complicaciones para los usuarios.

Se profundiza la baja de calidad de servicio en el transporte en el AMBA y el Gobierno Nacional se comprometió a girar fondos esta misma semana a las empresas de colectivos para saldar deudas pendientes. La medida apunta a normalizar el servicio, luego de que en los últimos días se registraran recortes en las frecuencias que afectaron a miles de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según se informó oficialmente, las transferencias permitirán a las compañías regularizar sus cuentas y restablecer la cantidad habitual de unidades en circulación. La demora en el envío de partidas había generado una fuerte reducción del servicio en líneas de Capital Federal y el conurbano, provocando demoras y complicaciones en los traslados diarios.

El encuentro entre autoridades y empresarios fue encabezado por funcionarios del área económica y de transporte, quienes además presentaron un plan de acción con medidas a corto plazo. El objetivo es reorganizar el sistema, mejorar su funcionamiento y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios. En ese marco, también se analizaron variables técnicas y económicas para optimizar el esquema actual.

Asimismo, se avanzó en propuestas para reducir costos operativos y transparentar los recorridos según la demanda real. Las partes acordaron continuar con mesas técnicas de trabajo para sostener el diálogo y fijaron una nueva reunión dentro de los próximos quince días, en busca de consolidar un sistema de transporte más eficiente y previsible en el AMBA.