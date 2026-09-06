Las ventas minoristas pyme cayeron 2,7% en agosto y acumulan una baja del 2,4% en el año

El consumo volvió a mostrar señales de debilidad. Según CAME, las ventas de las pequeñas y medianas empresas retrocedieron 0,2% interanual y estuvieron condicionadas por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los servicios y el endeudamiento de los hogares.

El consumo volvió a mostrar señales de debilidad. Según CAME, las ventas de las pequeñas y medianas empresas retrocedieron 0,2% interanual y estuvieron condicionadas por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los servicios y el endeudamiento de los hogares.

Las ventas minoristas de las pymes registraron en agosto una caída del 2,7% respecto de julio, a precios constantes, y acumularon una retracción del 2,4% en los primeros ocho meses de 2026. El dato surge del relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que también registró una baja interanual del 0,2%.

De acuerdo con el informe, la evolución del consumo estuvo marcada por la pérdida de poder adquisitivo, el incremento de las tarifas de los servicios y el nivel de endeudamiento de las familias. A esto se sumó el menor movimiento comercial registrado después de las vacaciones de invierno y una menor disponibilidad de ingresos, lo que llevó a los consumidores a concentrar sus gastos en productos considerados esenciales.

La situación también se reflejó en la percepción de los comerciantes. El 46,5% de los empresarios consultados afirmó que su actividad empeoró respecto de agosto del año pasado, mientras que el 47,4% sostuvo que se mantuvo estable y apenas el 6,1% señaló una mejora. Para los próximos 12 meses, las expectativas aparecen divididas: el 42,8% espera una mejora y el 43,9% prevé estabilidad.

En paralelo, el comercio electrónico mostró un comportamiento diferente. Las ventas online realizadas por comercios que también cuentan con locales físicos crecieron 17,6% interanual, aunque ese avance no alcanzó para compensar la caída general del consumo minorista. En materia de inversiones, el 57,9% de los empresarios consideró que no es un buen momento para invertir, frente a apenas un 13,5% que evaluó favorablemente las condiciones.