A 50 años de la Noche de los Lápices, estudiantes de Lomas harán una caminata por el boleto estudiantil

La movilización será el miércoles 16 de septiembre y tendrá como destino el ex Pozo de Banfield, donde se realizarán actividades culturales, talleres y un acto conmemorativo.

La movilización será el miércoles 16 de septiembre y tendrá como destino el ex Pozo de Banfield, donde se realizarán actividades culturales, talleres y un acto conmemorativo.

En el marco de los 50 años de la Noche de los Lápices, estudiantes de distintas escuelas de Lomas de Zamora preparan una jornada de memoria y reivindicación. La propuesta busca reunir a más jóvenes en una caminata simbólica “por el boleto estudiantil” y mantener vigente el reclamo por los derechos de los estudiantes.

El encuentro comenzará a las 9 en la esquina de 2 de Octubre y Larroque, frente a la Escuela Secundaria N°4, y la caminata está prevista para las 9.30. Los estudiantes recorrerán Gabriel Miró, Mayor Olivera y Luis Siciliano hasta llegar al ex Pozo de Banfield, ubicado en Siciliano al 1700. La iniciativa es organizada por estudiantes y centros de estudiantes, con la invitación a que más escuelas se sumen a la jornada con la autorización de sus autoridades.

La actividad llevará como lema “Ayer y hoy. Las memorias del pasado en las luchas del presente” y tendrá propuestas vinculadas con el arte y la cultura, talleres reflexivos y presentaciones de los centros de estudiantes. Entre las instituciones que confirmaron su participación se encuentran las escuelas secundarias N°40, N°55 y N°62 Adriana Calvo, además del Frente de Estudiantes Secundarios y establecimientos que forman parte del programa Jóvenes y Memoria. Los organizadores buscan ampliar la convocatoria de cara al 16 de septiembre.

La fecha tendrá un significado especial porque ese día se cumplirán 50 años de la Noche de los Lápices, uno de los episodios más emblemáticos del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar argentina. En septiembre de 1976, estudiantes secundarios de La Plata fueron secuestrados y torturados, en su mayoría vinculados a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), por su militancia y participación en reclamos, entre ellos el pedido por el boleto estudiantil.

En Lomas de Zamora, la jornada buscará recuperar aquella lucha desde las nuevas generaciones, con un espacio de encuentro, reflexión y memoria en uno de los principales sitios de la región vinculados al terrorismo de Estado. La propuesta apunta a reivindicar el compromiso de aquellos estudiantes y, bajo la consigna de construir “un futuro juntos”, vincular su legado con la defensa de los derechos, la democracia y la educación pública.