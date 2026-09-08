La producción industrial cayó 5% en julio y quedó cerca del peor registro de la era Milei

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) mostró una fuerte contracción mensual y retrocedió 4,9% interanual. Doce de los 16 sectores relevados por el INDEC registraron bajas frente a julio de 2025.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) mostró una fuerte contracción mensual y retrocedió 4,9% interanual. Doce de los 16 sectores relevados por el INDEC registraron bajas frente a julio de 2025.

La producción industrial volvió a mostrar una fuerte caída en julio. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) retrocedió 5% respecto de junio y registró una baja del 4,9% en comparación con el mismo mes del año pasado. El resultado profundizó el deterioro de la actividad fabril y dejó al indicador cerca de uno de sus peores niveles durante la gestión de Javier Milei.

El retroceso alcanzó a 12 de los 16 sectores que integran el relevamiento. Las mayores caídas interanuales se registraron en Otros equipos, aparatos e instrumentos, con una baja del 31,4%; Maquinaria y equipo (-26,7%); Prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%); Productos textiles (-13%) y Productos minerales no metálicos (-12,6%).

También tuvieron desempeños negativos Productos de tabaco (-12,3%), Productos de caucho y plástico (-9,1%), Muebles y colchones y otras industrias manufactureras (-9,1%) y Productos de metal (-8,4%). La magnitud de las bajas evidencia un escenario de contracción extendida dentro de la industria manufacturera.

El dato se suma a otros indicadores que vienen mostrando dificultades para la recuperación de la actividad industrial. En mayo, por ejemplo, el IPI manufacturero había registrado una caída interanual del 5,7%, mientras que en junio la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 59,1%.