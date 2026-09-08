La Farola cerró su histórica sucursal de Temperley después de más de 15 años

El tradicional restaurante ubicado sobre la avenida Meeks bajó definitivamente sus persianas el pasado 30 de agosto y sorprendió a los vecinos y clientes habituales de la zona.

El tradicional restaurante ubicado sobre la avenida Meeks bajó definitivamente sus persianas el pasado 30 de agosto y sorprendió a los vecinos y clientes habituales de la zona.

La sucursal de La Farola en Temperley funcionó durante más de 15 años a metros de la estación ferroviaria y se había convertido en un clásico punto gastronómico y de encuentro de la zona sur.

La tradicional sucursal de La Farola en Temperley cerró definitivamente sus puertas el pasado 30 de agosto, luego de más de 15 años de actividad ininterrumpida en el partido de Lomas de Zamora. El establecimiento estaba ubicado sobre la avenida Meeks al 1200, a pocos metros de la estación de tren.

Por su ubicación estratégica, el restaurante y pizzería era un punto habitual de paso para pasajeros del ferrocarril, además de un lugar elegido por familias y vecinos de Temperley. El cierre tomó por sorpresa a muchos de sus clientes habituales, que se encontraron con el local completamente desmantelado y sin la tradicional cartelería que durante años identificó a la esquina.

Pese al cierre de esta sede, La Farola continuará funcionando en otras localidades de la región. La cadena gastronómica mantiene abiertas sus sucursales en Lomas de Zamora centro, sobre Laprida al 500, y en Banfield, ubicada en avenida Alberto Larroque 107.

De esta manera, la partida de La Farola de Temperley marca el cierre de una etapa para uno de los tradicionales puntos gastronómicos de la zona, aunque la firma continuará con presencia en otros sectores del municipio de Lomas de Zamora.