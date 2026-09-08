Pruebas PISA: El Gobierno responsabilizó a gestiones anteriores por la caída en los aprendizajes

Los resultados de las evaluaciones PISA 2025 mostraron un retroceso de Argentina en Matemática, Lectura y Ciencias. Desde el Ministerio de Capital Humano atribuyeron la situación a políticas educativas implementadas durante gobiernos anteriores.

Los resultados de las evaluaciones PISA 2025 mostraron un retroceso de Argentina en Matemática, Lectura y Ciencias. Desde el Ministerio de Capital Humano atribuyeron la situación a políticas educativas implementadas durante gobiernos anteriores.

El Gobierno nacional cuestionó los resultados de las pruebas PISA 2025 y responsabilizó a las gestiones anteriores por la caída en los aprendizajes de los estudiantes argentinos. El Ministerio de Capital Humano calificó como “crítica” la situación educativa y sostuvo que el retroceso se produjo sobre un nivel de partida que ya era bajo.

A través de la Secretaría de Educación, la cartera encabezada por Sandra Pettovello señaló que las evaluaciones reflejan los aprendizajes acumulados después de 12 años de escolaridad y que los estudiantes evaluados iniciaron sus trayectorias escolares en 2013. En ese sentido, apuntó contra una “cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas” y sostuvo que sus políticas contribuyeron al deterioro del sistema.

Las pruebas PISA evaluaron a 11.200 estudiantes de 15 años pertenecientes a 413 escuelas de todo el país, en las áreas de Matemática, Lectura y Ciencias. El Gobierno también remarcó que los resultados internacionales mostraron un escenario de estancamiento y retroceso, con una fuerte caída en Lectura y un aumento de los denominados “lectores apresurados”, estudiantes que responden rápidamente de manera incorrecta.

Frente a este panorama, Capital Humano destacó la implementación del Plan Nacional de Alfabetización y del Plan Nacional de Matemática, destinados a fortalecer la comprensión lectora y las capacidades numéricas desde los primeros años de escolaridad. Según el Gobierno, ambas iniciativas buscan revertir los problemas de aprendizaje y mejorar los resultados educativos en los próximos años.