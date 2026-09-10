Día del partido de Lomas de Zamora: ¿Qué servicios estatales no funcionan este jueves?

Este jueves 10 de septiembre se celebra el Día de Lomas de Zamora por el 165° aniversario de la creación del distrito. La jornada tendrá asueto para la administración pública municipal y las instituciones educativas locales. Qué servicios no funcionan y cuándo se retoma la actividad.

Este jueves 10 de septiembre se celebra el Día de Lomas de Zamora por el 165° aniversario de la creación del distrito. La jornada tendrá asueto para la administración pública municipal y las instituciones educativas locales. Qué servicios no funcionan y cuándo se retoma la actividad.

El Día de Lomas de Zamora se celebra este jueves 10 de septiembre y modifica el funcionamiento habitual de distintos servicios en el distrito. Por el 165° aniversario de su creación, habrá asueto para la administración pública local y no habrá clases en las instituciones educativas de Lomas de Zamora.

De esta manera, no funcionarán las dependencias de la Municipalidad de Lomas de Zamora durante la jornada, mientras que las escuelas de todos los niveles del distrito tampoco tendrán actividad. El asueto alcanza tanto a establecimientos de gestión estatal como privada radicados en el municipio.

La medida local se combinará además con el Día del Maestro, que se conmemora este viernes 11 de septiembre y contempla la suspensión de las clases en la Provincia de Buenos Aires. A diferencia del jueves, el viernes no es asueto municipal: bancos, comercios y la administración pública general funcionan normalmente, salvo disposiciones específicas.

Así, los estudiantes lomenses tendrán cuatro jornadas consecutivas sin clases, entre el jueves 10 y el domingo 13 de septiembre. La actividad escolar se retomará el lunes 14, mientras que las dependencias municipales volverán a funcionar con normalidad una vez finalizado el asueto correspondiente al aniversario del distrito.