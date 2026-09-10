Día del Maestro: quiénes no tendrán clases este viernes 11 de septiembre

Este viernes 11 de septiembre no habrá clases en jardines de infantes, escuelas primarias y colegios secundarios de todo el país, debido a la celebración del Día del Maestro que conmemora la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay.

Por este motivo, la jornada funciona como asueto no laborable para la comunidad educativa y alcanza a los niveles inicial, primario y secundario. El Día del Maestro no es un feriado nacional, por lo que el resto de las actividades laborales se desarrollan con normalidad. La suspensión de las clases corresponde específicamente al ámbito educativo.

La fecha fue establecida para homenajear a Sarmiento, una de las figuras centrales de la educación argentina. Durante su trayectoria fue maestro, periodista y político, y llegó a ocupar la Presidencia de la Nación entre 1868 y 1874. Durante su gobierno impulsó distintas medidas vinculadas con la educación pública. Entre ellas, la construcción de cientos de escuelas y la expansión de la matrícula educativa en distintas regiones del país

Las clases se retoman el lunes 14 de septiembre, una vez finalizada la jornada de homenaje a los docentes. Además, durante septiembre habrá otra fecha especial para parte de la comunidad educativa: el lunes 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante, aunque no representa un día de descanso general para todos los niveles y jurisdicciones.

Los próximos feriados de 2026

Después del Día del Maestro, el calendario de feriados nacionales tendrá varias fechas importantes antes de fin de año: