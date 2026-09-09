Los Andes dejó escapar el triunfo en la última jugada ante Defensores de Belgrano

Los Andes tenía el triunfo en el bolsillo, pero no pudo sostener la ventaja y empató 1-1 ante Defensores de Belgrano, en el partido pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional. El equipo de César Monasterio se puso en ventaja a los 30 minutos del primer tiempo por intermedio de Franco Tisera, quien definió de media vuelta luego de una asistencia de Mauricio Asenjo.

En el complemento, el Milrayitas contó con varias oportunidades para ampliar la diferencia. Valdez Chamorro tuvo el segundo en un contragolpe, mientras que el mismo jugador estrelló un tiro libre en el palo. También lo tuvo Mauricio Asenjo y Sergio Ortiz estuvo cerca con un remate que se desvió y terminó en el travesaño. Los Andes dominaba y parecía tener el partido controlado, pero no logró aprovechar los espacios que dejaba el local al volcarse en ataque.

Defensores de Belgrano fue en busca del empate en los minutos finales y Sebastián López apareció para sostener la ventaja con una gran atajada. Incluso Daniel Franco salvó una pelota sobre la línea tras un cabezazo, pero en la última jugada llegó el golpe definitivo: Leandro Ciccolini recibió y sacó un remate desde afuera del área que se clavó en el ángulo. Así, Los Andes terminó con un empate que lo devolvió a la zona de Reducido, aunque prolongó su mala racha y dejó escapar una victoria que parecía asegurada.