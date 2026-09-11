Detuvieron en Pilar a un joven que estaba prófugo tras escapar de un instituto de menores de Lomas de Zamora

Un joven de 18 años que permanecía prófugo de la Justicia tras escapar de un instituto de menores de Lomas de Zamora fue detenido en las últimas horas en el partido de Pilar, luego de ser señalado como integrante de una banda armada que protagonizó un violento asalto en un local comercial.

El imputado fue identificado por fuentes policiales como Tobías A.S., quien se encontraba evadido desde mayo de 2025, cuando escapó del dispositivo de contención juvenil lomense donde cumplía una pena de cinco años y ocho meses de prisión. Además, tenía un pedido de captura activo del fuero penal por una causa caratulada como robo agravado.

El robo que permitió localizarlo

La investigación se inició a partir de un asalto cometido en un comercio dedicado a la venta de teléfonos celulares del barrio Dos Rutas, en Pilar. Según la pesquisa, el joven ingresó junto a otros delincuentes armados, amenazó a los propietarios y escapó con tres millones de pesos en efectivo. Para huir, la banda utilizó una camioneta Renault Kangoo que había sido robada a las víctimas.

A partir de las tareas realizadas por la SubDDI de Pilar, los investigadores lograron determinar dónde se ocultaba el prófugo. Con una orden judicial, los efectivos allanaron una vivienda ubicada sobre la calle Ecuador, en el barrio Agustoni, donde finalmente concretaron su detención.

Qué secuestró la Policía

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron $140.000 en efectivo, un teléfono celular Samsung A34 y una campera perteneciente a la Guardia Urbana de Pilar. Según la investigación, la indumentaria habría sido utilizada durante otros atracos.

Tras su captura, Tobías A.S. fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la UFI N.º 2 de Pilar. Además de la causa por la evasión del instituto de Lomas de Zamora y sus antecedentes judiciales, ahora enfrenta una nueva imputación por robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda.