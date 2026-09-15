Cuatro menores detenidos por un intento de robo en Avellaneda

El intento de robo fue descubierto a partir de las cámaras de seguridad. Sucedió en Cangallo y Oyuela, Avellaneda.

El intento de robo fue descubierto a partir de las cámaras de seguridad. Sucedió en Cangallo y Oyuela, Avellaneda.

Cuatro menores, de 15 y 16 años, fueron detenidos en el partido de Avellaneda por un intento de robo. Las cámaras captaron el momento en el cual los chicos abrieron una camioneta con fines ilícitos.

“En las arterias Cangallo y Oyuela, proceden a la aprehensión de los mencionados en virtud que los mismos es reconocido por material fílmico como quien hace instantes abren un vehículo estacionado con intenciones de ilícito siendo este marca Fiat Fiorino blanco”, precisaron las fuentes.

Los sospechosos tienen 15 y 16 años. Intervino la Comisaría Séptima de Avellaneda y la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 1. La causa fue caratulada como “tentativa de hurto”.