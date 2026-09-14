Llega la Fragata ARA Libertad y sortea 40 lugares para un viaje recreativo

La Armada Argentina lanzó un sorteo abierto al público que permitirá a unas 40 personas vivir una experiencia poco habitual: viajar a bordo de la Fragata ARA Libertad durante el cierre de su 54° Viaje de Instrucción.

La iniciativa tendrá 20 ganadores, cada uno con un acompañante. El embarque se realizará el sábado 19 de septiembre desde el Apostadero Naval Buenos Aires, en coincidencia con el regreso del histórico buque escuela después de seis meses de navegación.

Para participar hay que seguir la cuenta oficial de Instagram de la Armada Argentina, darle “me gusta” a la publicación del sorteo, compartirla en historias etiquetando a la institución y mencionar en los comentarios a la persona elegida como acompañante. Los nombres de los seleccionados serán anunciados el lunes 14 de septiembre.