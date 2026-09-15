Avellaneda: Fue detenido con una réplica, tiene 17 años y antecedentes

Un joven de 17 años fue detenido en Avellaneda con una réplica de pistola. Tenía pedido de captura desde junio.

Un joven de 17 años fue detenido en Avellaneda con una réplica de pistola. Tenía pedido de captura desde junio.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a un joven de 17 años, con varios antecedentes penales, que incluyen robo, lesiones y violencia de género. Fue en Avellaneda.

La detención de este joven, de 17 años, se concretó en el cruce de Casacubierta y Puanero, Avellaneda. Tenía una réplica de pistola en su poder.

Al cruzar los datos, los efectivos descubrieron que tenía varios antecedentes penales y un pedido de captura a solicitud de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas de Zamora, desde junio pasado.

Dentro de los antecedentes aparecen causas por robo simple, robo agravado por el resultado de lesiones graves en contexto de violencia de género (en grado de tentativa).