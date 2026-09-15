El oficialismo intentará avanza con la eliminación de las PASO

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reúne hoy. El oficialismo aspira a lograr la eliminación de las PASO.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reúne hoy. El oficialismo aspira a lograr la eliminación de las PASO.

El Senado abrirá hoy el debate de la reforma electoral con la eliminación de las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) como eje central.

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, presidida por el senador libertario Agustín Coto, se reunirá a las 15.30 para retomar el debate.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita llegar a 37 votos para aprobar la reforma en el recinto. Por eso, requiere sumar al menos 16 voluntades de otros bloques. La negociación está a cargo de Casa Rosada.

Hasta el momento, expresaron públicamente su respaldo a la eliminación de las primarias los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Neuquén, Rolando Figueroa; y Chaco, Leandro Zdero, quien ya consiguió suspenderlas en su provincia.