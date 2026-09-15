Robo automotor en Lomas de Zamora: detuvieron a tres chicos

Tres menores fueron detenidos en Lanús. Estaban escapando tras robar un vehículo en Lomas de Zamora.

Tres menores fueron detenidos en Lanús. Estaban escapando tras robar un vehículo en Lomas de Zamora.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a tres jóvenes, un varón y dos mujeres de 16 años, en Lanús a partir del robo automotor que se había concretado en Lomas de Zamora. Estaban en plena fuga.

Un móvil estaba persiguiendo la Renault Duster de color gris, que había sido sustraída sobre Quesada, en el partido de Lomas de Zamora. Al ver la situación, la Policía de Lanús se sumó al operativo y los jóvenes dejaron abandonado el rodado en Florida y Aristóbulo del Valle, Lanús.

Intentaron darse a la fuga a pie pero fueron aprehendidos en Moreno y Rucci. Los detenidos tienen 16 años. Una de las chicas logró escapar.

La Fiscalía de menores en turno de Lanús ordenó que se labraran actuaciones por robo y “que los jóvenes sean entregados sus progenitores”, informaron las fuentes.