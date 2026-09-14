Vivaldo dejó de ser el entrenador de Brown de Adrogué

Era una olla a presión... El Flaco Vivaldo dejó de ser el DT del Tricolor tras la derrota en el clásico.

Era una olla a presión... El Flaco Vivaldo dejó de ser el DT del Tricolor tras la derrota en el clásico.

El club Brown de Adrogué informó que Jorge “El Flaco” Vivaldo dejó de ser el entrenador, tras una campaña para el olvido y la derrota en el clásico, que se disputó el sábado en el Estadio Lorenzo Arandilla.

“Informamos a nuestros socios e hinchas que, en la tarde de hoy (por ayer) y de común acuerdo, Jorge Vivaldo ha dejado de ser el entrenador del primer equipo de nuestra institución”, informó la institución.

El club, como es habitual, agradeció “el trabajo, la profesionalidad y el compromiso demostrado a lo largo de todo este año” al Flaco y su cuerpo técnico.

La salida llegó tras la derrota en el clásico con San Martín de Burzaco. Brown de Adrogué acumula 34 puntos (producto de siete victorias, 13 empates y 14 derrotas) y se encuentra en las puertas de la zona de descenso (UAI Urquiza -31- e Ituzaingó-15-). En la próxima fecha, visita a Italiano.