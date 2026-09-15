La UNLZ sale a la calle: actividad en la Plaza Grigera

ADIULZA y APULZ, gremios de la UNLZ, convocan a la comunidad a la actividad que se realizará esta tarde en la plaza Grigera en defensa de la universidad pública.

ADIULZA y APULZ, gremios de la UNLZ, convocan a la comunidad a la actividad que se realizará esta tarde en la plaza Grigera en defensa de la universidad pública.

Los gremios ADIULZA (Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora) y APULZ (Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora), de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) salen a la calle para visibilizar el conflicto.

El gremio que representa a los docentes anunció la actividad en la Plaza Grigera, ubicada frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora, para visibilizar el conflicto que atraviesa el sector a partir del brutal ajuste en materia de educación y bajo el lema “la universidad sale a la calle“.

“En el mes de la educación, la lucha continúa”, advirtió el gremio de los docentes universitarios de la UNLZ, que renovó el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universiario.

APULZ (nodocentes) convocó a la comunidad universitaria a movilizar en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. “Defender la Universidad Pública es defender el derecho de nuestro pueblo a estudiar, investigar, enseñar y construir un futuro con igualdad de oportunidades”, señala.

La actividad será este martes, a las 15.30, en la plaza céntrica lomenses “porque la Universidad Pública no se vende, se defiende”. “Porque nuestros derechos no se resignan, se conquistan y se sostienen en unidad”, apuntó.

Esta acción de protesta se desarrolla tras el paro del 8 de septiembre (el undécimo del año), que tuvo como objetivo reclamar el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Además, el Frente Sindical precisó que se está planificando una nueva marcha federal universitaria, que se desarrollaría el octubre. Aún no hay fecha confirmada.