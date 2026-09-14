Una jornada de clases públicas, en reclamo de financiamiento de la universidad, se llevará adelante mañana. El 15 hay acto y la marcha sería en octubre.

Una jornada de clases públicas, en reclamo de financiamiento de la universidad, se llevará adelante mañana. El 15 hay acto y la marcha sería en octubre.

El Frente Sindical, que reúne a los gremios que representan a los trabajadores pero también contempla a los estudiantes, realizará mañana una jornada de clases públicas en defensa de la universidad. Se viene la quinta marcha.

La protesta será el 15 de septiembre, convocan a una jornada nacional de clases públicas la universidad en la calle, mientras que el ⁠17 se realizará un acto en Palacio Pizzurno.

Esta acción de protesta se desarrolla tras el paro del 8 de septiembre (el undécimo del año), que tuvo como objetivo reclamar el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Además, el Frente Sindical precisó que se está planificando una nueva marcha federal universitaria, que se desarrollaría el octubre. Aún no hay fecha confirmada.