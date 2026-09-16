Feria del Libro en la UNLZ: Habrá stands, talleres y charlas con entrada gratuita

La segunda edición de la Feria del Libro en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora se realizará este jueves en la Facultad de Ciencias Sociales, con la participación de más de 15 editoriales independientes y distintas propuestas culturales.

La segunda edición de la Feria del Libro en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora se realizará este jueves en la Facultad de Ciencias Sociales, con la participación de más de 15 editoriales independientes y distintas propuestas culturales.

La Feria del Libro en la UNLZ se llevará adelante este jueves de 12 a 18 en la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada en Camino de Cintura y Juan XXIII, Lomas de Zamora. La actividad tendrá entrada libre y gratuita y estará abierta tanto a estudiantes como a vecinos que quieran acercarse.

La propuesta es organizada por Córvidos, un ciclo cultural y académico integrado por estudiantes de la carrera de Letras de la UNLZ. Durante la jornada participarán más de 15 editoriales independientes, que ofrecerán narrativa contemporánea, poesía, literatura infantil, proyectos con perspectiva de género, fanzines y otras iniciativas vinculadas al mundo editorial.

Además de los stands, la feria contará con talleres y charlas. A las 17 se realizará el encuentro “¿Qué significa publicar autores migrantes?”, a cargo de Andrés Tacsir, responsable de Equidistancias Editorial, junto a Viviana Da Re y Rubén Guerrero, docentes de la cátedra de Literatura Europea de la Facultad de Ciencias Sociales. La actividad buscará abrir el debate sobre las formas establecidas de leer y publicar y sobre el lugar que ocupan las voces y obras producidas desde otros territorios.