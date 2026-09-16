Rendirán homenaje a las víctimas del triple femicidio narco

El fin de semana se cumple un año del triple femicidio narco de Florencio Varela. Familiares y allegados realizarán una peregrinación con velas e inaugurarán un mural.

El fin de semana se cumple un año del triple femicidio narco de Florencio Varela. Familiares y allegados realizarán una peregrinación con velas e inaugurarán un mural.

El fin de semana se cumplirá un año del triple femicidio narco de Florencio Varela, que hace algunos días sumó nuevos detenidos, y sus familiares realizarán un evento para rendirle homenaje a las víctimas: Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

“En su memoria, nos encontramos para conmemorar y mantener viva su memoria”, reza la convocatoria para recordar a las chicas.

Todo comenzará el sábado, a las 20:45, día en el que se cumple un año de las desapariciones. Familiares y allegados se reunirán en el cruce de las calles La Quila y El Tiburón, para luego dar inicio a una peregrinación con velas.

Finalmente, el domingo, aniversario del triple femicidio con sello narco, se realizará un encuentro a las 19 en la Rotonda de La Tablada para inaugurar el mural conmemorativo de Brenda, Lara y Morena.