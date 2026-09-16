La AFA anticipó la despedida de Messi con un emotivo video: “El último tango”

El homenaje tendrá su capítulo final el 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental.

El homenaje tendrá su capítulo final el 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un video que recorre los momentos más importantes de Lionel Messi con la Selección y anticipa su último partido con la camiseta albiceleste en el país.

La despedida de Messi de la Selección argentina ya comenzó a palpitarse. La AFA publicó un emotivo video bajo el título “El último tango”, con imágenes que repasan la trayectoria del capitán durante sus más de 20 años con la Albiceleste.

El material comienza con sus primeros pasos en las categorías infantiles de Newell’s y recorre distintos momentos de su carrera con la Selección, hasta llegar a las grandes consagraciones que marcaron su historia. Entre ellas aparecen el Mundial Sub 20 y los cuatro títulos obtenidos con la mayor entre 2021 y 2024: dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

El homenaje tendrá su capítulo final el 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental. Será el último partido de Messi con la Selección en territorio argentino, en una jornada preparada especialmente para despedir al futbolista que llevó la camiseta albiceleste durante más de dos décadas.