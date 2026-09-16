Protesta de la UNLZ en la plaza Grigera

Estudiantes, dirigentes y autoridades de la UNLZ encabezaron una protesta en la plaza de Lomas de Zamora.

Estudiantes, dirigentes y autoridades de la UNLZ encabezaron una protesta en la plaza de Lomas de Zamora.

Los gremios ADIULZA (Asociación de Docentes e Investigadores de la UNLZ) y APULZ (Asociación del Personal de la UNLZ), de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), salieron a la calle, junto a autoridades, para visibilizar el conflicto.

La actividad se realizó ayer en la Plaza Grigera, ubicada frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora, para visibilizar el conflicto que atraviesa el sector a partir del brutal ajuste en materia de educación y bajo el lema “la universidad sale a la calle“.

También fueron de la partida autoridades, quienes manifestaron la difícil situación que atraviesan las casas de altos estudios de todo el país frente al ajuste y la negativa del Gobierno para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

Participaron, entre otros, el Vicerrector Administrativo de la UNLZ, Horacio Gegunde; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Gustavo Naón; y el dirigente gremial Miguel Briscas.

Esta acción de protesta se desarrolló tras el paro del 8 de septiembre (el undécimo del año), que tuvo como objetivo reclamar el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Además, el Frente Sindical precisó que se está planificando una nueva marcha federal universitaria, que se desarrollaría el octubre. Aún no hay fecha confirmada.