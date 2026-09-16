Se cumplen 50 años de La Noche de los Lápices

Las actividades que se realizan en el ex Pozo de Banfield al cumplirse 50 años de La Noche de los Lápices.

Las actividades que se realizan en el ex Pozo de Banfield al cumplirse 50 años de La Noche de los Lápices.

La noche del 16 de septiembre de 1976 se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a 10 jóvenes, que tenían entre 16 y 18 años y en su mayoría eran integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios.

Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención “Arana”, donde se los torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield.

De esos estudiantes continúan desaparecidos: Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Acha, mientras que Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz también fueron secuestrados y son los únicos sobrevivientes del hecho.

En conmemoración a ese día, a partir del 2014 y mediante la Ley 27.002, cada 16 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Juventud. También se realiza, cada año, un acto en el ex Pozo de Banfield, ubicado en Vernet y Siciliano.

Vale recordar que los hecho conocidos como La Noche de los Lápices fueron juzgados en el Juicio Brigadas, que comenzó el 27 de octubre de 2020 y finalizó el 26 de marzo de 2024 con una absolución y condenas a 25 años y prisión perpetua.

Actividades

Del 15 al 17 de septiembre se realizaran jornadas en Quilmes, Lomas de Zamora y La Plata para recordar a los estudiantes secundarios secuestrados por la última dictadura cívico-militar y reivindicar la participación estudiantil.

Ayer hubo una caminata en el ex Pozo de Quilmes y hoy es el turno de las propuestas en el ex Pozo de Banfield, ubicado en Vernet y Luis Siciliano de Villa Centenario. Exposiciones escolares, obras teatrales y feria de emprendedores, además del acto institucional y la presentación de artistas.

Finalmente, el 17, de 13 a 15.30, se realizará un taller en el “Destacamento de Arana”.