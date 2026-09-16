Más del 50% tiene una imagen negativa de Javier Milei tras estar más de 1.000 días de Gobierno

El 58,2% de los consultados tiene una imagen negativa del Presidente, mientras que el 41,8% mantiene una valoración positiva, según un relevamiento de la consultora Explans. Los salarios y el desempleo aparecen como las principales preocupaciones.

El 58,2% de los consultados tiene una imagen negativa del Presidente, mientras que el 41,8% mantiene una valoración positiva, según un relevamiento de la consultora Explans. Los salarios y el desempleo aparecen como las principales preocupaciones.

El presidente Javier Milei cumplió sus primeros 1.000 días al frente del Gobierno nacional y una encuesta sobre Milei registró una imagen negativa del 58,2% entre los consultados, frente a un 41,8% de valoración positiva. El relevamiento fue realizado por la consultora Explans.

De acuerdo con el sondeo, la percepción sobre la situación económica cotidiana también muestra un escenario desfavorable: el 57,4% de los encuestados afirmó que se encuentra peor que antes, mientras que apenas dos de cada diez personas señalaron haber percibido alguna mejora.

Entre las principales preocupaciones aparecen los bajos salarios y la falta de trabajo, que desplazaron a la inflación como el principal problema mencionado por los consultados. Además, el 57,6% consideró que la gestión de La Libertad Avanza favorece a los sectores de mayores ingresos.

El estudio también preguntó quién ejerce el principal poder de decisión dentro del Gobierno nacional. El 37,4% respondió que es Javier Milei quien tiene las riendas, mientras que el 26,8% señaló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En tercer lugar quedó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con el 11%.