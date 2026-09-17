Juicio por la muerte de Maradona: declaran dos peritos convocados por las defensas

El cardiólogo Ricardo Iglesias y el médico clínico Antonio José Maya se presentan este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, en una nueva audiencia del proceso que investiga la muerte de Diego Maradona.

El cardiólogo Ricardo Iglesias y el médico clínico Antonio José Maya se presentan este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, en una nueva audiencia del proceso que investiga la muerte de Diego Maradona.

El juicio por la muerte de Maradona continúa este jueves con la declaración de dos peritos convocados por las defensas del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. La audiencia comenzó a las 10 en los Tribunales de San Isidro, donde los especialistas deben responder ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Se trata del cardiólogo Ricardo Iglesias, convocado por el abogado de Cosachov, Vadim Mischanchuk, y del médico clínico Antonio José Maya, citado por los abogados de Luque, Francisco Oneto, Roberto Rallín y Julio Rivas. Luque está acusado en el proceso por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del exfutbolista.

Maya ya había participado de la Junta Médica Interdisciplinaria realizada en 2021. En aquella instancia sostuvo que la función cardíaca no puede evaluarse mediante una necropsia porque el paciente ya falleció y señaló que para diagnosticar una insuficiencia cardíaca se necesita un estudio dinámico, como un ecocardiograma. También hizo referencia a que un infarto puede dejar cicatrices o secuelas en el miocardio que no necesariamente implican una insuficiencia cardíaca.

El análisis también contempló la ausencia de edemas en estudios realizados a Maradona en la Clínica Ipensa durante septiembre y noviembre de 2020 y en la Clínica Olivos en noviembre, donde fue trasladado para ser intervenido por el hematoma subdural. El juicio busca determinar las responsabilidades de los profesionales que participaron de su atención durante la internación domiciliaria en una vivienda de Benavídez, partido de Tigre.