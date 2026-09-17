Tren Roca: demoras en el ramal Bosques por un arrollamiento en la estación Bernal

Por el operativo, los ramales Bosques vía Quilmes y La Plata funcionaron con servicio limitado durante varios minutos.

Por el operativo, los ramales Bosques vía Quilmes y La Plata funcionaron con servicio limitado durante varios minutos.

El servicio del Tren Roca circula con demoras este jueves por la mañana luego de un arrollamiento ocurrido temprano en la estación Bernal. Por el operativo, los ramales Bosques vía Quilmes y La Plata funcionaron con servicio limitado durante varios minutos.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 7, cuando una formación del Tren Roca correspondiente al ramal La Plata embistió a una persona en la estación Bernal. Tras el hecho, se desplegó un operativo en el lugar que afectó la circulación de los trenes.

A raíz del accidente, el servicio del ramal Bosques vía Quilmes operó de manera limitada entre Berazategui y Bosques, mientras que el ramal La Plata también funcionó con restricciones entre Quilmes y La Plata. Las modificaciones generaron complicaciones para los pasajeros que se trasladaban durante la hora pico.

Luego del procedimiento, desde Trenes Argentinos informaron que los ramales afectados reanudaron sus servicios completos, aunque continúan las demoras. En paralelo, usuarios expresaron sus quejas en redes sociales por las dificultades para viajar y señalaron que los colectivos “viajan llenos” y que “está complicado ir al trabajo”.