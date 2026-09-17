El FMI vuelve a la Argentina para revisar el acuerdo con el Gobierno antes de un vencimiento de US$803 millones

Una misión técnica del organismo llegará el lunes 21 de septiembre para realizar la tercera revisión del programa vigente. La visita coincidirá con un vencimiento de US$803 millones y analizará el cumplimiento de las metas cambiarias, de reservas y fiscales.

Una misión técnica del organismo llegará el lunes 21 de septiembre para realizar la tercera revisión del programa vigente. La visita coincidirá con un vencimiento de US$803 millones y analizará el cumplimiento de las metas cambiarias, de reservas y fiscales.

El FMI volverá a visitar la Argentina el próximo lunes 21 de septiembre con una misión técnica para evaluar el programa vigente con el Gobierno de Javier Milei. Se tratará de la tercera revisión del acuerdo y tendrá lugar en la previa de un importante vencimiento de deuda con el organismo. El ministro de Economía, Luis Caputo, no participará de las reuniones debido a que viajará a Nueva York junto al Presidente para participar de las actividades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En paralelo con la llegada de la delegación, la Argentina deberá afrontar el viernes 25 de septiembre un vencimiento con el FMI por US$803 millones. Luego quedarán otros dos compromisos: uno de US$840 millones previsto para principios de noviembre y otro de US$344 millones correspondiente a diciembre. Durante la revisión, los técnicos analizarán el cumplimiento de las metas acordadas por la administración nacional.

En materia cambiaria, el Gobierno presenta un desempeño por encima de lo pactado. Frente a una pauta anual de compra de divisas establecida en US$10.000 millones, el Banco Central (BCRA) adquirió más de US$14.200 millones, lo que representa un sobrecumplimiento superior a los US$4.200 millones. A su vez, el objetivo de acumulación neta de reservas para 2026 fue fijado en US$8.000 millones y, según estimaciones de la consultora Analytica, el BCRA ya alcanzó los US$9.000 millones.

El frente fiscal aparece como uno de los principales puntos de atención. El programa exige para 2026 un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI, mientras que durante el primer semestre el resultado fue de 0,6%, apenas por debajo de la meta semestral de 0,7%. El desvío estuvo relacionado con la postergación de la declaración jurada de Ganancias para personas humanas, la caída de la recaudación por la reducción de tributos y el nivel de actividad.

Para sostener el superávit, el Gobierno había asumido en la segunda revisión compromisos como postergar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta el 1 de noviembre, aumentar la recaudación de impuestos específicos y profundizar la focalización de los subsidios al transporte. La misión también retomará las pautas planteadas a fines de julio por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien durante su visita al país pidió aprovechar el crecimiento de sectores como la minería, el petróleo y el gas para impulsar actividades como la construcción, la logística y los servicios, además de avanzar en infraestructura, facilitar el acceso al crédito y fortalecer el mercado de capitales.