El Senado trata la reforma de Biocombustibles y el régimen de Inocencia Fiscal II

El Senado trata este jueves la reforma de la normativa vigente de Biocombustibles y el régimen de Inocencia Fiscal II, dos proyectos que el Gobierno busca convertir en ley luego de la frustrada convocatoria de la semana pasada.

Por un lado, la iniciativa sobre Biocombustibles propone incrementar los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel. El texto podría incorporar cambios destinados a preservar los cupos para las pequeñas y medianas empresas (pymes) no integradas de biodiésel.

Durante la jornada también se debatirá el proyecto de Inocencia Fiscal II, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 139 votos a favor y 110 en contra. La iniciativa establece un régimen simplificado para la declaración del impuesto a las Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio que tenía el esquema anterior.

Pliegos judiciales y otras iniciativas

El Senado buscará además avanzar con los pliegos de Alejandro Javier Catania, Juan Pedro Galván Greenway y Juan Manuel Mejuto, quienes se sumarían a los 129 nombramientos judiciales que ya fueron aprobados.

Otro de los proyectos incluidos en el temario contempla el traspaso a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires de competencias sobre delitos contra la libertad, el honor, la integridad sexual, la propiedad intelectual y delitos viales. También establece la transferencia de competencias vinculadas con delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años y menores de 14.

El temario se completa con la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León, la aprobación de doce pliegos diplomáticos y el reconocimiento como héroes nacionales del general Manuel Eduardo Arias, el almirante Guillermo Brown y el exgobernador santafesino Estanislao López.