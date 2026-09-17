Incendio en Sarandí: trabajan diez dotaciones de bomberos y el humo afecta la autopista Buenos Aires-La Plata

El depósito está ubicado al costado del Acceso Sudeste, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde el humo generó complicaciones para los conductores.

El depósito está ubicado al costado del Acceso Sudeste, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde el humo generó complicaciones para los conductores.

Un incendio en un depósito de Sarandí se inició durante la noche del miércoles y continuaba este jueves por la mañana. Al menos diez dotaciones de bomberos trabajan en el lugar, mientras una densa columna de humo afecta la visibilidad sobre la autopista Buenos Aires-La Plata.

El incendio en Sarandí se registró en un predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) destinado al reciclaje de cartón y plástico. El depósito está ubicado al costado del Acceso Sudeste, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde el humo generó complicaciones para los conductores.

En el lugar trabajan al menos diez dotaciones de bomberos de Avellaneda, Sarandí, Villa Domínico y Wilde. De acuerdo con información del SAME, se desplegó un importante operativo para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara sectores linderos al predio.

Según trascendió, el incendio se habría iniciado cuando varias personas prendieron fuego residuos que estaban acumulados en el lugar. Las llamas se propagaron rápidamente y provocaron una densa columna de humo que se desplazó sobre la zona y redujo la visibilidad de quienes circulaban por la autopista Buenos Aires-La Plata.