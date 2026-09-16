La inflación mayorista se aceleró al 2,1% en agosto y acumuló 29,8% en doce meses

El índice de precios mayoristas aumentó 1,3 puntos porcentuales respecto de julio y quedó por encima de la inflación minorista, que fue del 1,7% durante el mismo mes.

El índice de precios mayoristas aumentó 1,3 puntos porcentuales respecto de julio y quedó por encima de la inflación minorista, que fue del 1,7% durante el mismo mes.

La inflación mayorista se aceleró en agosto y registró una suba del 2,1%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el indicador acumuló un incremento del 19,1% en los primeros ocho meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 29,8%.

El resultado de agosto representó un incremento de 1,3 puntos porcentuales frente al 0,8% registrado en julio. Además, la evolución de los precios mayoristas se ubicó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que había marcado una suba del 1,7% en el mismo período.

Por sectores, los productos nacionales aumentaron 2,1%, mientras que los importados tuvieron una suba mayor, del 2,9%. Dentro de los productos nacionales, los bienes primarios avanzaron 4,6%, impulsados principalmente por el petróleo crudo y el gas, que registraron un incremento del 8% y aportaron 0,71 puntos porcentuales al resultado general. Los productos agropecuarios, en tanto, aumentaron 2,2%.

En el segmento manufacturero, el incremento promedio fue del 1,3%, con una suba del 1,4% en alimentos y bebidas, del 1% en productos refinados del petróleo y del 0,7% en sustancias químicas. En términos interanuales, los productos primarios acumularon un aumento del 38,8%, mientras que petróleo crudo y gas avanzaron 51,9% y los productos refinados del petróleo 52,8%.