El Senado aprobó la reforma a la Ley de Biocombustibles

La reforma a la ley fue aprobada por 41 votos a favor y 25 en contra. Aumenta los cortes de bioetanol y biodiésel.

La reforma a la ley fue aprobada por 41 votos a favor y 25 en contra. Aumenta los cortes de bioetanol y biodiésel.

El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma de la ley de biocombustibles, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.

La iniciativa fue respaldada por 41 votos a favor y 25 en contra. La iniciativa será girada a la Cámara de Diputados.

El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, PRO, Independencia, Primero los Salteños, Convicción Federal, Movimiento por Misiones, la mayoría de la UCR y el senador tucumano y exgobernador José Manzur.

En tanto, el proyecto fue rechazado por el bloque justicialista, Movere por Santa Cruz y el senador radical Maximiliano Abad.

Con 41 votos afirmativos y 25 negativos queda aprobado en general el proyecto de Ley sobre el Marco Regulatorio de Biocombustibles — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 18, 2026

La presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, señaló que este “dictamen busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías”.

“No podemos acompañar por solidaridad con las provincias que nos están advirtiendo que las industrias se les pueden ir del lugar”, planteó el presidente del bloque justicialista, José Mayans.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, señaló que “se está discutiendo algo más grande que un porcentaje de corte”. “Estamos discutiendo qué reglas queremos para una industria estratégica para la Argentina durante los próximos 15 años”, apuntó.