Nueva jornada de paro en defensa de la universidad pública

Los gremios que presentan a los trabajadores realizan este viernes un nuevo paro, el duodécimo del año, y el Gobierno sigue sin escuchar. Hay otro la semana próxima, rumbo a la quinta marcha.

Los gremios que presentan a los trabajadores realizan este viernes un nuevo paro, el duodécimo del año, y el Gobierno sigue sin escuchar. Hay otro la semana próxima, rumbo a la quinta marcha.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que integran FATUN (nodocentes) y FEDUN (docentes), realiza este viernes un paro en reclamo de un aumento salarial y el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Esta semana se realizaron clases públicas, en el caso de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora fue en la plaza Grigera, y ayer hubo un acto frente al Palacio Pizzurno. Este viernes, en tanto, se realiza un nuevo paro.

Además, se anunció la marcha del 15 de octubre y otra medida de fuerza el 22, la tercera de este mes y la decimotercera del año (algunas fueron de 48 horas). Los gremios anticiparon 20 días de protesta y visibilizacion del conflicto.

Las anteriores se concretaron el 2 y el 8 de septiembre, tras unas paritarias en las que el Gobierno ofreció un porcentaje irrisorio de aumento, que no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario y sigue castigando a los trabajadores.

Hubo otra el 27 y 28 de agosto (de 48 horas), la anterior había sido el 12. En mayo se realizaron otros dos paros, el primero fue de 24 horas y se concretó el 29 de mayo, mientras que el 3 y 4 de junio se hizo otro de 48. El 12 mayo, en tanto, se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria.

También se concretaron medidas de fuerza en marzo y abril: Fueron el 16 y 31 de marzo, y el 8, 17 y 23 de abril.

La marcha

En las últimas horas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmó la convocatoria a la quinta marcha federal universitaria, que se concretará el próximo 15 de octubre. “Nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública”, convocan los rectores.

“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública argentina y el sistema científico nacional“, informó el CIN.