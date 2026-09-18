Ya son 16 los detenidos por el triple femicidio narco de Florencio Varela

Un sospechoso de haber estado en la casa la noche del triple femicidio con sello narco fue detenido y será indagado hoy.

Un sospechoso de haber estado en la casa la noche del triple femicidio con sello narco fue detenido y será indagado hoy.

A casi un año del triple femicidio narco de Florencio Varela, hay un nuevo sospechoso y suman 16 los detenidos en la investigación. El fin de semana rendirán homenaje a donde a Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.

El último detenido por esta causa es David Godoy, quien será indagado hoy por el juez federal del Departamento Judicial de Morón Jorge Rodríguez. Habría estado durante los asesinatos perpetrados en la vivienda de la calle Chañar 702.

En función de esta situación, se ordenó la prórroga del secreto de sumario hasta la indagatoria del acusado.

Godoy se encontraba detenido en una alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires por otra causa en la que era investigado por asaltar supermercados. El implicado irrumpió a mano armada en un comercio de Parque Chacabuco, donde amenazó a punta de pistola a un hombre en la avenida Cobo al 1600.

El fin de semana se cumple un año del triple femicidio. “En su memoria, nos encontramos para conmemorar y mantener viva su memoria”, reza la convocatoria para recordar a las chicas. Habrá actividades el sábado y el domingo.