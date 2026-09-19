Se viene el desfile de carrozas de la SEJU

Se largó el segundo fin de semana de actividades de la SEJU y las expectativas están puestas en el tradicional desfile de carrozas.

Se largó el segundo fin de semana de actividades de la SEJU y las expectativas están puestas en el tradicional desfile de carrozas.

Segundo fin de semana de la SEJU (Semana de la Juventud), que este año reúne a más de 700 estudiantes secundarios de distintas instituciones de la Región. El domingo será el tradicional desfile de carrozas.

“¿Qué refugio construyen tus manos?”, es el lema de la edición 54 de la SEJU. Pasado el primer fin de semana de actividades, comenzaron el viernes las propuestas para la segunda parte. El Instituto Vicente Pallotti fue sede de la actividad de viernes, la Yinkana.

Si bien las actividades de hoy comenzaron bien temprano, el momento más esperado es el de los “Videoclips”, en el cual las distintas tribus ejecutarán una coreografía, con disfraces acordes, y algunas sorpresas.

Además, el domingo, de 12.30 a 17, será el tan esperado “Desfile de carrozas”. En esta oportunidad, serán 45 las que desfilarán alrededor de la plaza San Martín de Turdera. La Fiesta de la Primavera y el cierre, en tanto, será el lunes (los estudiantes no tienen clases por el Día del Estudiante).

La historia de la SEJU se remonta a 1973, cuando la actividad surgió por iniciativa de los padres Juancho Hernando y Sergio Schawb, y no se detuvo ni con la pandemia. Se convirtió en una tradición porque los jóvenes tomaron como propia esta idea y cada año buscan superar los festejos del año anterior.