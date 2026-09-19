Sobre el final, Banfield rescató un punto en el Bosque

Banfield empató 2-2 con Gimnasia y Esgrima La Plata. Lautaro Gómez y David Zalazar marcaron para el Taladro. Diego Rodríguez atajó un penal.

Banfield empató 2-2 con Gimnasia y Esgrima La Plata. Lautaro Gómez y David Zalazar marcaron para el Taladro. Diego Rodríguez atajó un penal.

Banfield empató este sábado con Gimnasia y Esgrima La Plata, por la Fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Fue 2-2 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, con tantos de Lautaro Gómez y David Zalazar.

¿Los goles? Agustín Auzmendi marcó la ventaja para el dueño de casa a los 20 minutos, pero Lautaro Gómez, a los 39, fue el autor del empate transitorio. En el complemento, Pedro Silva Torrejón anotó el 2 a 1 para el Lobo pero a los 44 apareció David Zalazar para igualarlo.

El Lobo manejó los hilos del partido, de principio a fin, pero el Taladro tuvo algunos buenos pasajes. La tenencia de la pelota se inclinó hacia el dueño de casa, al igual que la iniciativa, pero Banfield también tuvo remates al arco. Gómez y Favio Álvarez fueron amonestados. Diego Rodríguez atajó un penal.

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