Empate para Brown de Adrogué en el debut de la dupla técnica

Brown de Adrogué empató sin goles con Italiano, a pesar de la superioridad del rival, en el debut de la dupla Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera.

Brown de Adrogué empató sin goles con Italiano, a pesar de la superioridad del rival, en el debut de la dupla Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera.

Brown de Adrogué empató sin goles con Italiano, por la Fecha 36 de la competencia de la Primera B, en el Estadio República de Italia.

La formación de la dupla técnica confirmada por Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera: Sebastián Giovani; Luciano Sánchez, Braian Guerrero, Jonatan Bogado, Elian Robles, Carlos Aguirre, Lucas Baldunciel (Noble), Alexis Castaño (Ortíz), Nicolás Meaurio (Galeano), Tomás Patrizio (Pieres), Brandon López (Sproat).

Italiano fue más, pero el Tricolor supo contener la situación y evitar cambios en el marcador. La dupla técnica le buscó la vuelta al partido, metió varios cambios, pero Brown de Adrogué no pudo tomar los hilos del partido.

Castaño y Bogado vieron la amarilla en la primera parte; Pieres se sumó a la lista de amonestados en el complemento.

Acumula 35 puntos (producto de siete victorias, 14 empates y 14 derrotas) y se encuentra en las puertas de la zona de descenso (UAI Urquiza -31- e Ituzaingó-15-). En la próxima fecha, recibirá a Camioneros.