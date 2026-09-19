Temperley ganó en el Beranger y pelea por la punta

Temperley venció por 3 a 1 a Almagro, en el Teatro de Turdera. Facundo Krüger marcó un doblete, el primero había sido en contra.

Temperley venció por 3 a 1 a Almagro, en el Teatro de Turdera. Facundo Krüger marcó un doblete, el primero había sido en contra.

Temperley venció por 3 a 1 a Almagro por la fecha 30 de la Primera Nacional, en un encuentro que se disputó este sábado en el Estadio Alfredo Beranger. ¿Los goles? El primero fue en contra y Facundo Krüger metió un doblete.

La formación elegida por Nicolás Domingo: Ezequiel Mastrolía; Matías Calzón, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Gerónimo Tomasetti (Brandán), Lucas Richarte, Adrián Arregui (Ávalos), Franco Benítez (Trebotic); Gabriel Hauche (Melo), Facundo Krüger (Nieto).

El partido comenzó con un gol en contra de Almagro, a tres minutos de iniciado el choque en el Teatro de Turdera, pero Facundo de la Vega lo empató a los 6. El cierre de la primera parte fue picante y se repartieron amarillas. Los amonestados en el Gasolero fueron Calzón, Ávalos, Hauche y Brandán.

En el complemento, el manejo del partido estuvo en manos de Temperley. A los 11, Krüger marcó el segundo para el Gasolero y a los 20 sentenció el 3 a 1. El resto del encuentro fue pura tranquilidad para el dueño de casa.

El Gasolero llegó a los 53 puntos (14 victorias, 11 empates y apenas cinco derrotas) y es escolta de la Zona B, que lidera Tristán Suárez (con igual cantidad de unidades). El próximo domingo, visita a Deportivo Maipú a partir de las 16:30.