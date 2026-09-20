La bandera de la Selección llegó a las Islas Malvinas y fue desplegada en el cementerio de Darwin

Ex combatientes y familiares de soldados argentinos caídos en la guerra de 1982 llevaron el emblema con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, inspirado en el que mostraron los jugadores tras vencer a Inglaterra en el Mundial.

Ex combatientes y familiares de soldados argentinos caídos en la guerra de 1982 llevaron el emblema con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, inspirado en el que mostraron los jugadores tras vencer a Inglaterra en el Mundial.

Una docena de ex combatientes y familiares de soldados argentinos caídos en la guerra de 1982 viajó a las Islas Malvinas y realizó un homenaje en el cementerio de Darwin, donde desplegó banderas argentinas y una réplica de la bandera que la Selección mostró después de derrotar a Inglaterra en el Mundial 2026.

El homenaje en el cementerio de Darwin

La bandera llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas” y replicó la forma y la tipografía del emblema que los jugadores argentinos exhibieron sobre el campo de juego luego del triunfo ante Inglaterra. Durante el homenaje, los visitantes también entonaron el Himno Nacional Argentino, según un video difundido por la agencia española EFE.

La delegación estuvo integrada por miembros de distintos centros de veteranos y familiares de los soldados cuyos restos descansan en Darwin. Además del homenaje en el cementerio, recorrieron Puerto Argentino y distintos lugares donde se desarrollaron combates durante la guerra del Atlántico Sur de 1982.

El recuerdo de los ex combatientes

Durante la visita, los ex combatientes Ramón Robles y Eduardo Albornoz brindaron sus testimonios a EFE. Robles definió el viaje como una visita humanitaria y sostuvo que era importante regresar a las islas para “cerrar esta historia”.

Albornoz, en tanto, recordó las condiciones que atravesaron los soldados durante el conflicto y señaló que, al momento de llegar a las islas, muchos llevaban apenas un mes de servicio militar. También relató que durante ese período llegaron a perder entre 14 y 15 kilos. El viaje de la delegación finalizó el viernes, luego de los homenajes y recorridas realizadas durante la semana.