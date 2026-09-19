Kicillof lanzó su candidatura en Avellaneda: “Cuenten conmigo”

"Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa", aseguró el gobernador Axel Kicillof en el plenario federal en Avellaneda.

"Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa", aseguró el gobernador Axel Kicillof en el plenario federal en Avellaneda.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció su candidatura presidencial en un plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se realizó este sábado en la UTN de Villa Domínico, Avellaneda. “Cuenten conmigo”, dijo.

Sobre el final y ante el reclamo de la multitud, Kicillof anunció su candidatura. “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo, pero sobre todo, que nos permita empezar una etapa distinta”, vociferó.

El plenario

El evento, en Ramón Franco 5050 de Avellaneda, comenzó a las 11 con las mesas de debate, pero el movimiento en Villa Domínico se veía desde bien temprano. El plenario, de carácter federal, se realizó este sábado bajo la consigna “A organizar la esperanza”.

El cierre estuvo a cargo de Kicillof. “Gracias por venir hasta acá de todas las provincias de la Argentina, de todos los rincones del país, a participar, debatir, reflexionar y pensar en el futuro. Hoy lo empezamos a construir”, comenzó. Y destacó que participaron 30.000 personas.

“Hay esa chispa, ese entusiasmo, esas ganas de dar pelea, esa necesidad de juntarnos, acompañarnos, reflexionar. No es un acto convencional, no vine solamente a hablar, vinimos miles y miles de compañeros y compañeras a escucharnos, reflexionar y darnos fuerza. Vinimos a construir”, valoró Kicillof.

Destacó que se realizaron 10 comisiones: Ciencia y Universidad, Seguridad y Justicia, Juventudes, Obra pública, Vivienda, Cultura y Deportes, Mujeres y Diversidades, Salud Pública, Educación Pública, Trabajo y Producción, Comunidad y Organización. “Todas llenas, colmadas”, remarcó el Gobernador.

“Las nuevas canciones se componen colectivamente y de abajo para arriba. Se respira algo nuevo, que está creciendo y se está, como corresponde, organizando. Hace más de un año nos pusimos en movimiento y acá estamos hoy, en Avellaneda, avanzando derecho al futuro”, aseguró.

Críticas al Gobierno

Señaló que “hay algo que se repite en todos lados, obras paralizadas, economías regionales golpeadas, negocios que cierran y sectores productivos sin horizontes”. “No forman parte del proyecto nacional porque con Milei ese proyecto dejó de existir”, apuntó.

Cuestionó que Javier Milei “no recorre la Argentina, no conoce sus provincias y no inaugura una obra”. “Es un gobierno nacional que abandonó a las provincias, a su gente y abandonó también la idea misma de una Argentina integrada”, completó.

“Estamos acá reunidos porque nosotros hacemos y pensamos exactamente lo contrario”, planteó, tras remarcar los recorridos que realizó en el último tiempo y destacó el diálogo con los distintos sectores, entre los que destacó a los jóvenes, trabajadores y dirigentes.

En ese marco, advirtió: “Para construir una alternativa nacional, primero hay que escuchar a la Argentina y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Después e lo que está viviendo nuestro pueblo, entendemos que no se va a salir de esta situación tan dramática ni con jugadas mágicas ni improvisaciones”.

“Se necesita mucho trabajo, participación, encuentros y estamos hoy dando un paso importantísimo para que eso ocurra”, valoró Kicillof, en tono proselitista. “Nos mueve una convicción, no puede haber una solución provincial para una tragedia que es nacional”, remarcó.

Campaña

Asimismo, aclaró: “No me interesa una construcción a control remoto, tenemos que escuchar, sumar, organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina”. “Después de tres años de este experimento, la conclusión es clara: con Milei, la Argentina no sólo no va bien, es exactamente al revés”.

Calificó como “una verdadera catástrofe” lo que sucede en el país y convocó: “El año que viene tenemos que cambiar el rumbo económico de la Argentina”. Cuestionó “la mentira, el insulto y el odio como método político”, pero aclaró que lo que “más preocupa el modelo que están aplicando”.

Mencionó el endeudamiento, el impacto del modelo en la salud mental, la educación y otros temas. “Este modelo está rompiendo los lazos sociales”, criticó, y mencionó el aumento de los suicidios en el país. “Tenemos que discutir los objetivos de este modelo, qué tipo de país está creando”, señaló.

“Este plan no sólo es destructivo sino que está fuera de tiempo y de lugar, va a contramano de lo que está pasando en el planeta”, reflexionó sobre “un gobierno fanatizado” con “una teoría antigua”. “Es un gobierno ignorante, entreguista e insensible”, completó.

Interna peronista

“No se construye contra nadie del campo popular. Se construye para el pueblo y sus necesidades”, aseguró el Gobernador en otro tramo del discurso, tras reconocer los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Reclamó por su libertad porque está “injustamente presa” y reiteró que es un accionar que tiene como objetivo aleccionar a la oposición.

Más temprano, Jorge Ferraresi, a quien tantea el MDF para la Provincia, destacó que “desde esta Avellaneda comenzó la construcción para ponerle un freno al neoliberalismo”, tras la victoria de Mauricio Macri, y se dio vida a Unidad Ciudadana. “Hoy le damos inicio a ese gran movimiento”, apuntó.

Recordó al general Juan Domingo Perón y sostuvo que “Axel refunda ese movimiento federal, que nace desde abajo, se construye en cada territorio y construye mayorías”, al tiempo que aclaró que escucha los problemas de la gente.