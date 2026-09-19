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La Justicia frenó aumentos de las tarifas de luz en la Provincia

La medida dictada por la Justicia no contempla los esquemas de Edesur y Edenor, sino que afecta a EDELAP, EDES, EDEA y EDEN.

La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó frenar los aumentos de las tarifas de electricidad que habían empezado a regir en agosto y estableció que las empresas vuelvan a aplicar el esquema tarifario anterior para los componentes que estan bajo la jurisdicción bonaerense.

La disposición fue dictada este viernes por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, a raíz de una presentación efectuada por el Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino.

La medida abarca a EDELAP, EDES, EDEA y EDEN, las cuatro distribuidoras que se encuentran bajo la regulación de la Provincia. No están alcanzadas por esta medida Edenor y Edesur, que son reguladas de forma nacional. Tampoco comprende a las cooperativas eléctricas.

La Defensoría bonaerense cuestionó ante la Justicia la puesta en marcha de la resolución 585/2026, a través de la cual el Gobierno provincial fijó un nuevo esquema tarifario a partir del 1° de agosto. Planteó que la Provincia tenía que llevar adelante una nueva audiencia pública.

El Gobierno provincial afirmó que no era necesaria una nueva audiencia, debido a que, los incrementos forman parte de un cronograma de transición tarifaria vinculado con la emergencia energética, y mencionó las audiencias públicas de 2016. La Justicia planteó que el concepto de “tarifa de transición” no puede prolongarse de forma indefinida sin tener en cuenta la participación ciudadana.

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