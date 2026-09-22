Casi el 15% del sueldo para pagar servicios

La canasta de servicios públicos para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) requiere un desembolso mensual de $268.405, cifra que representa el 14,6% del salario promedio registrado estimado.
Este es el valor promedio que refleja el impacto que tienen las boletas de luz, gas, agua y colectivo sobre el presupuesto de las familias. Durante septiembre, el monto total del indicador experimentó una baja del 7,3% respecto del mes anterior.
La caída obedeció a que el descenso en el consumo de energía eléctrica y gas natural más que compensó los incrementos tarifarios, reduciendo el gasto total en esos servicios, a pesar de que el transporte registró una suba del 2,4% respecto al mes anterior.
En la comparación con el año previo, el costo de la canasta se incrementó un 55% mientras el IPC se estima en un incremento del 33%, ubicándose 22 puntos porcentuales por encima del índice general de precios del período.
El trabajo del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) indica que desde diciembre de 2023 el costo de los servicios subió un 867% mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 254%.
En cuanto a las perspectivas futuras, el análisis del informe indica que “el proyecto de Presupuesto 2027 proyecta una reducción de los subsidios a la energía y al transporte de 0,11 puntos del PIB”.