Casi el 15% del sueldo para pagar servicios

Poco más de 268.000 se necesitan para cubrir la canasta de servicios públicos. El aumento desde diciembre de 2023 alcanza el 867 por ciento.

Poco más de 268.000 se necesitan para cubrir la canasta de servicios públicos. El aumento desde diciembre de 2023 alcanza el 867 por ciento.

La canasta de servicios públicos para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) requiere un desembolso mensual de $268.405, cifra que representa el 14,6% del salario promedio registrado estimado.

Este es el valor promedio que refleja el impacto que tienen las boletas de luz, gas, agua y colectivo sobre el presupuesto de las familias. Durante septiembre, el monto total del indicador experimentó una baja del 7,3% respecto del mes anterior.

La caída obedeció a que el descenso en el consumo de energía eléctrica y gas natural más que compensó los incrementos tarifarios, reduciendo el gasto total en esos servicios, a pesar de que el transporte registró una suba del 2,4% respecto al mes anterior.

En la comparación con el año previo, el costo de la canasta se incrementó un 55% mientras el IPC se estima en un incremento del 33%, ubicándose 22 puntos porcentuales por encima del índice general de precios del período.

El trabajo del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) indica que desde diciembre de 2023 el costo de los servicios subió un 867% mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 254%.

En cuanto a las perspectivas futuras, el análisis del informe indica que “el proyecto de Presupuesto 2027 proyecta una reducción de los subsidios a la energía y al transporte de 0,11 puntos del PIB”.