El Municipio de Esteban Echeverría realizará un nuevo operativo de recarga de garrafas

Será este jueves 24 de septiembre en 9 de Abril. La recarga de garrafas de 10 kilos tendrá un valor de $22.000 y se podrá pagar en efectivo o mediante código QR.

Será este jueves 24 de septiembre en 9 de Abril. La recarga de garrafas de 10 kilos tendrá un valor de $22.000 y se podrá pagar en efectivo o mediante código QR.

El Municipio de Esteban Echeverría llevará adelante un nuevo operativo de recarga de garrafas este jueves 24 de septiembre, de 11 a 12:30, en el merendero La Fe, ubicado en Av. de Mayo 1855, barrio Las Torres, en la localidad de 9 de Abril.

Durante la jornada, las vecinas y los vecinos podrán acceder a la recarga de garrafas de 10 kilogramos a $22.000, un valor inferior al registrado en comercios del mercado local.

El pago podrá realizarse en efectivo o mediante código QR. La iniciativa forma parte de las políticas del Municipio destinadas a facilitar el acceso a servicios esenciales y acompañar la economía de la comunidad.

En caso de lluvia, el operativo será suspendido. Desde el Municipio informaron que la actividad se desarrollará en el horario establecido siempre que las condiciones climáticas lo permitan.