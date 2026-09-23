El consumo masivo volvió a caer en agosto y acumula un retroceso del 2,7% en 2026

El consumo masivo en la Argentina volvió a registrar una caída en agosto, con un descenso del 1,5% interanual y del 0,7% respecto de julio, de acuerdo con un informe de la consultora Scentia. De esta manera, el sector acumula un retroceso del 2,7% en lo que va de 2026.

Las bajas alcanzaron a los principales canales de venta. En supermercados, las ventas cayeron 3,3% frente a agosto de 2025 y 0,6% en la comparación mensual. En autoservicios, el descenso fue del 1,3% interanual y del 2,4% mensual, mientras que en kioscos y almacenes de barrio las ventas retrocedieron 1,5% y 0,6%, respectivamente. Por su parte, los mayoristas registraron una baja del 1,8% interanual y del 2,3% frente a julio.

La principal excepción fue el comercio electrónico, que mantuvo su tendencia positiva y registró un crecimiento del 36,9% interanual en agosto y del 0,6% mensual. Las farmacias también mostraron un comportamiento diferente: sus ventas aumentaron 1,2% respecto del mismo mes de 2025, aunque tuvieron una caída del 1,8% frente a julio.

En cuanto a las categorías, el mayor retroceso se registró en Perecederos, con una baja del 8,7%, seguido por Desayuno y merienda (-4,8%), Impulsivos (-5,3%) y Limpieza de ropa y hogar (-1,9%). En contraste, crecieron las bebidas con alcohol (+2,6%), las bebidas sin alcohol (+2%), Higiene y cosmética (+0,7%) y Alimentación (+0,5%). En el acumulado de 2026, los supermercados caen 4%, los mayoristas 3,2%, y los autoservicios, kioscos y comercios tradicionales 2,7%. Las farmacias permanecen sin variación, mientras que el e-commerce acumula una suba del 35,9%.