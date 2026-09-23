La pobreza en Argentina volvería a subir y las consultoras anticipan un dato cercano al 30%

El INDEC difundirá este jueves el índice correspondiente al primer semestre de 2026. Distintas estimaciones privadas proyectan un aumento respecto del 28,2% registrado en el segundo semestre de 2025 y advierten que la indigencia también habría crecido.

El INDEC difundirá este jueves el índice correspondiente al primer semestre de 2026. Distintas estimaciones privadas proyectan un aumento respecto del 28,2% registrado en el segundo semestre de 2025 y advierten que la indigencia también habría crecido.

La pobreza en Argentina volvería a aumentar durante el primer semestre de 2026, según distintas estimaciones privadas que anticipan un índice cercano al 30%. El INDEC dará a conocer este jueves el dato oficial correspondiente a los primeros seis meses del año, que podría implicar que más de 1,5 millones de personas hayan quedado por debajo de la línea de pobreza.

El último dato oficial había registrado una pobreza del 28,2% durante el segundo semestre de 2025, mientras que la indigencia se ubicó en 6,3%. Las nuevas proyecciones marcan un cambio respecto de esa tendencia y estiman que la indigencia podría acercarse al 7% durante la primera mitad de 2026.

Qué dicen las estimaciones privadas

El economista Martín González-Rozada, de la Universidad Torcuato Di Tella, estimó que la pobreza habría alcanzado el 31,4% durante los primeros seis meses de 2026, mientras que la indigencia se ubicaría en torno al 6,9%.

Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) calculó una pobreza cercana al 30% y una indigencia del 6,5%. El organismo también señaló que el resultado del segundo trimestre podría ser incluso mayor.

Las estimaciones coinciden en que la mejora que se había registrado en períodos anteriores perdió fuerza. Desde la UCA señalaron que dos factores que habían contribuido a la reducción de la pobreza dejaron de funcionar: la recuperación parcial de los ingresos reales y un aumento de las canastas por debajo del nivel general de precios. Desde fines de 2025, las canastas comenzaron a crecer por encima de la inflación.

El dato oficial del INDEC permitirá determinar este jueves cuál fue finalmente la evolución de la pobreza y la indigencia durante el primer semestre de 2026. El organismo publicará el indicador correspondiente a 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).