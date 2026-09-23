Kicillof cuestionó a Milei por su postura sobre Malvinas: “Nos sorprende que ahora se acuerde”

El gobernador bonaerense criticó el discurso del Presidente ante la Asamblea General de la ONU y señaló una contradicción con declaraciones anteriores sobre la autodeterminación de los habitantes de las islas.

El gobernador bonaerense criticó el discurso del Presidente ante la Asamblea General de la ONU y señaló una contradicción con declaraciones anteriores sobre la autodeterminación de los habitantes de las islas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó al presidente Javier Milei por su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde el mandatario ratificó el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. “Nos sorprende que Milei ahora se acuerde cuando hablaba de la autodeterminación”, sostuvo el mandatario bonaerense en diálogo con C5N desde Estados Unidos.

Kicillof hizo referencia a declaraciones anteriores de Milei vinculadas con los habitantes del archipiélago y marcó diferencias con la posición expresada por el Presidente durante su exposición en Nueva York. “La verdad que él había dicho que había que escuchar a quienes habitan Malvinas”, señaló el gobernador, quien calificó estas diferencias como parte de las “contradicciones” que, según planteó, se vienen escuchando desde el Gobierno nacional.

Durante su discurso ante la ONU, Milei volvió a sostener que Malvinas es una causa nacional y ratificó la soberanía argentina sobre las islas. Su presentación se produjo después de que el Gobierno nacional anunciara medidas frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el archipiélago y presentara una protesta formal contra el Reino Unido por la extensión de licencias a empresas petroleras.

En ese marco, Kicillof también sostuvo que el discurso presidencial no incluyó anuncios que modificaran sustancialmente la situación. “No hubo ningún anuncio ni novedad fuera de estas cuestiones”, afirmó el gobernador bonaerense, en referencia a la exposición de Milei y al cambio de posición que observó respecto de sus declaraciones anteriores sobre Malvinas.