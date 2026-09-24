Almirante Brown: abren nuevos niveles de inglés, portugués y chino

Aprender un idioma también implica sostener el recorrido y animarse a dar el próximo paso. Con esa premisa, el Laboratorio Universitario de Idiomas de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) abrió la inscripción a nuevos niveles de inglés, portugués y chino para quienes ya cuentan con conocimientos previos y quieren continuar su formación.

Impulsadas por la Secretaría de Extensión de la UNaB, las nuevas propuestas comenzarán en octubre, se desarrollarán de manera virtual y cuentan con diferentes alternativas de cursada.

Días y horarios

La oferta comprende cinco cursos:

Inglés 2: miércoles y viernes, de 18 a 20.

Inglés 3: miércoles y viernes, de 16 a 18.

Portugués 2: miércoles y viernes, de 18 a 20.

Portugués 3: martes y jueves, de 17 a 19.

Chino 2: lunes y miércoles, de 19 a 21.

Todos los cursos tienen inicio en octubre, se dictan en modalidad virtual y cuentan con aranceles accesibles e importantes promociones.

Además, los alumnos y graduados de la UNaB, quienes trabajen en la Municipalidad de Almirante Brown, en el Polo industrial Burzaco, o integren el Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown (SECAB), pueden acceder a descuentos sobre el valor del curso.

Aprender idiomas, conectar culturas y sumar oportunidades

La propuesta del Laboratorio Universitario de Idiomas busca combinar las posibilidades que brindan los recursos digitales y virtuales con una dinámica lúdica y comunicativa, orientada a que los estudiantes puedan incorporar progresivamente nuevas herramientas para desenvolverse en otra lengua.

El objetivo no se limita al aprendizaje de vocabulario o estructuras gramaticales. Los cursos apuntan también a fortalecer las posibilidades de comunicación, acercarse a otras culturas y ampliar oportunidades académicas, laborales y personales.

De esta manera, quienes ya realizaron los primeros niveles o poseen conocimientos previos pueden continuar avanzando en el idioma elegido sin necesidad de comenzar nuevamente desde cero.

Cómo inscribirse

La inscripción ya se encuentra abierta y puede realizarse a través de este formulario: https://lix.li/jf7IL

Además quienes quieran conocer más sobre la propuesta del Laboratorio Universitario de Idiomas de la UNaB pueden ingresar a https://www.unab.edu.ar/idiomas/ o escribir a idiomas@unab.edu.ar