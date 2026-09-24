Scaloni habló de su renovación con la Selección Argentina: “Tengo ganas de estar acá”

El entrenador de la Albiceleste confirmó que todavía no hay novedades sobre su continuidad y adelantó que se reunirá con Claudio Tapia. “La predisposición está”, aseguró antes de los próximos amistosos.

El entrenador de la Albiceleste confirmó que todavía no hay novedades sobre su continuidad y adelantó que se reunirá con Claudio Tapia. “La predisposición está”, aseguró antes de los próximos amistosos.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, rompió el silencio sobre su renovación con el seleccionado nacional y dejó en claro que su intención es continuar al frente del equipo, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo. El entrenador habló este jueves en el predio de Ezeiza, en el marco de la preparación para la nueva fecha de amistosos. “No hay novedades. Sigue todo igual. Nos reuniremos con el presidente”, señaló al ser consultado por las negociaciones con la AFA.

Scaloni fue consultado directamente sobre si tiene ganas de continuar al frente de la Albiceleste y respondió: “Tengo ganas de estar acá”. Luego aclaró que todavía quedan cuestiones por conversar con Tapia: “Hay muchas cosas que hablar con el presidente. La predisposición está”. De esta manera, el entrenador ratificó su voluntad de seguir, aunque evitó ponerle una fecha a la definición de su futuro.

La situación se da mientras la AFA trabaja en la continuidad del ciclo después del Mundial. En los últimos días trascendió que las conversaciones entre las partes avanzaron y que el nuevo vínculo podría extenderse inicialmente por dos años, aunque esos detalles todavía no fueron confirmados oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino.

Mientras se define el futuro del entrenador, Scaloni ya trabaja con el plantel para una serie de amistosos que marcarán una nueva etapa de la Selección. Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental y a Benín el 6 de octubre, también en River, en el partido que tendrá como atractivo la despedida de Lionel Messi.

La continuidad también aparece como un tema seguido de cerca por los propios futbolistas. Enzo Fernández había expresado antes de incorporarse al plantel: “Ojalá que renueve, él es el que armó este grupo, así que esperemos que renueve porque es muy importante para todos”.

La próxima conferencia formal del entrenador está prevista para el martes 29 de septiembre a las 14.15, según el cronograma publicado por la AFA. Allí podría volver a ser consultado por su futuro y por el proceso de renovación que atraviesa la Selección después del Mundial.