Bronce Lomense: La atleta Helen Berard Stilling logró una medalla de bronce en los Juegos Suramericanos

La deportista formada en Lomas de Zamora consiguió la medalla de bronce en los 100 metros con vallas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una marca de 13.48 segundos.

La deportista formada en Lomas de Zamora consiguió la medalla de bronce en los 100 metros con vallas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una marca de 13.48 segundos.

La atleta lomense Helen Bernard Stilling consiguió este miércoles la medalla de bronce en los 100 metros con vallas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La deportista cruzó la meta en 13.48 segundos, su mejor registro de la temporada, y completó el podio detrás de las brasileñas Vitoria Sena y Ketiley Batista.

La competencia se desarrolló en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe. Sena se quedó con la medalla de oro con 13.05 segundos, mientras que Batista obtuvo la plata con 13.31. Para Bernard Stilling, el bronce significó además su primera medalla en un Sudamericano de mayores.

El logro tiene un antecedente especial para el atletismo argentino: según la Confederación Argentina de Atletismo, la última medalla nacional en los 100 metros con vallas femeninos de los Juegos Suramericanos había sido el oro conseguido por Agustina Zerboni en Medellín 2010.

Bernard Stilling, nacida en 2005 y criada en Banfield, comenzó su formación atlética en el Parque Municipal de Lomas de Zamora. En 2026 también consiguió el récord argentino U23 de los 100 metros con vallas, con 13.40 segundos, y se consagró campeona argentina de mayores en la especialidad.