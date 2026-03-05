Almirante Brown: Abren cursos de Inglés y portugués

El Municipio de Almirante Brown informó que está abierta la inscripción para los nuevos cursos de Inglés y Portugués Nivel 1 que se dictarán a través del Laboratorio Universitario de Idiomas de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB).

Esta propuesta de la Secretaría de Extensión brinda herramientas clave para estudiar, trabajar, viajar y comunicarse mejor, mediante cursos virtuales, accesibles y con calidad universitaria, destinados a cualquier persona con ganas de aprender.

Los cursos del Laboratorio Universitario de Idiomas duran dos meses con una carga de cuatro horas semanales. Además los estudiantes disponen de una plataforma con actividades complementarias y de práctica que combinan aportes de las neurociencias, herramientas digitales y de lo lúdico para asegurar un aprendizaje integral.

En el caso de Inglés Nivel 1, la cursada será los miércoles y viernes de 16 a 18, con inicio en marzo, modalidad virtual y una duración de dos meses.

Por su parte, Portugués Nivel 1 se dictará los martes y jueves de 17 a 19, también con modalidad virtual y una duración de dos meses.

La inscripción para cualquier de los cursos se realiza a través de: https://forms.gle/cyXGsPoBd87sR3Aw9

Para más información, los interesados pueden ingresar a la web oficial de la UNAB o enviar un correo electrónico a idiomas@unab.edu.ar.

Si bien los cursos son arancelados, hay beneficios y descuentos para trabajadores y alumnos de la UNAB, como así también a empleados de la Municipalidad de Almirante Brown, trabajadores del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB), integrantes de la Unión Industrial local y afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown.